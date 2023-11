Πόλεμος στη Γάζα: Ο ΟΗΕ θρηνεί 70 νεκρούς υπαλλήλους σε 27 ημέρες

Τις τελευταίες σχεδόν τέσσερις εβδομάδες του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, οι υπηρεσίες αρωγής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είδαν δεκάδες δικούς τους υπαλλήλους να πέφτουν νεκροί, με τον εν λόγω τραγικό απολογισμό να έρχεται να προστεθεί στον αριθμό των συνολικά χιλιάδων αμάχων που έχουν μέχρι στιγμής χάσει τη ζωή τους σε αυτόν τον νέο κύκλο βίας.

Οπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι υπεύθυνοι του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε σχετική ανάρτησή τους:

«Από τις 7 Οκτωβρίου, 70 συνάδελφοι της Υπηρεσίας Αρωγής και Εργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) έχουν σκοτωθεί. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος αριθμός εργαζομένων στον τομέα βοήθειας του ΟΗΕ που σκοτώθηκαν σε μια σύγκρουση σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Παρά τις απώλειες, το προσωπικό της UNRWA συνεχίζει να εργάζεται όλο το εικοσιτετράωρο στη Γάζα για να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια».

Since 7 October, 70 @UNRWA colleagues have been killed.

This is the highest number of UN aid workers killed in a conflict in such a short time.

Despite the losses, UNRWA staff continue to work around the clock in #Gaza to provide humanitarian assistance. pic.twitter.com/WkibfWAnB0

— United Nations Geneva (@UNGeneva) November 2, 2023