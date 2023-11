Στο Ισραήλ ο Μπλίνκεν για δεύτερη φορά – Οι στόχοι της επίσκεψης

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Αντονι Μπλίνκεν έφτασε σήμερα στο Ισραήλ, όπου πραγματοποιεί τη δεύτερη επίσκεψή του μετά τις φονικές επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Στο επίκεντρο της επίσκεψής του αναμένεται να βρεθούν τα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των συνεπειών της σύγκρουσης στους αμάχους της Γάζας.

Ο Μπλίνκεν θα μεταβεί για συνομιλίες και στην Ιορδανία.

Πριν από την αναχώρησή του από τις ΗΠΑ, ο Μπλίνκεν δήλωσε ότι θα ζητήσει «συγκεκριμένα μέτρα» από το Ισραήλ, για να διασφαλίσει ότι θα μειωθεί ο αντίκτυπος του πολέμου στους Παλαιστίνιους αμάχους.

Ειδικότερα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ανέφερε τα εξής σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter): «Μεταβαίνω στο Τελ Αβίβ για περισσότερη διπλωματία εν μέσω μιας εξαιρετικά δύσκολης περιόδου. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί με τους περιφερειακούς ηγέτες, ώστε να προστατεύσουμε τους αμάχους και να εμποδίσουμε την εξάπλωση της σύγκρουσης. Εξακολουθούμε να επικεντρωνόμαστε σε δύο κράτη και στην ευρύτερη ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή».

On my way to Tel Aviv for more diplomacy during an incredibly challenging time. We will continue to work with regional leaders to protect civilians and prevent the spread of conflict. We remain focused on two states and broader peace and security in the region. pic.twitter.com/V4wkXQXy6U

