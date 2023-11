Πάνω από 50 εκατ. δολάρια η εκτιμώμενη τιμή για μπλε διαμάντι – «Σπάνιο λόγω μεγέθους»

Το μεγαλύτερο εσωτερικά αψεγάδιαστο μπλε διαμάντι βγαίνει στο «σφυρί» και ο οίκος δημοπρασιών Christie’s εκτιμά πως η τιμή του μπορεί να ξεπεράσει τα 50 εκατ. δολάρια.

Γνωστό ως «Βασιλικό Μπλε», το ζωηρού χρώματος διαμάντι, δεμμένο σε δαχτυλίδι, είναι μεταξύ των σπανιότερων που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ.

«Αυτό που κάνει το Βασιλικό Μπλε τόσο σπάνιο και ιδιαίτερο είναι το μέγεθός του. Στα 17,6 καράτια, είναι το μεγαλύτερο στο είδος του» εξηγεί ο Ραχούλ Καντάκια, επικεφαλής στο διεθνές τμήμα κοσμημάτων του Christie’s.

«Το χρώμα είναι πολύ πλούσιο φυσικά και εσωτερικά το πιο αψεγάδιαστο που υπάρχει» σημειώνει ο ίδιος.

