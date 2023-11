Σεισμός 6,2 Ρίχτερ στο Νεπάλ – «Κουνήθηκε» το Νέο Δελχί

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,2 Ρίχτερ έπληξε το Νεπάλ την Παρασκευή, σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).

Το εστιακό βάθος του σεισμού εκτιμάται σε 10 χιλιόμετρα, ενώ, σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, η δόνηση έγινε αισθητή μέχρι το Νέο Δελχί της Ινδίας.

Οπως αναφέρουν οι Times of India, πολίτες που διαμένουν σε υψηλά κτίρια βγήκαν στους δρόμους, καθώς η σεισμική δόνηση διήρκεσε περισσότερο από ένα λεπτό.

#BREAKING: Strong earthquake tremors have just been felt in Delhi NCR. People have come out of their homes in the building.#earthquake #Nepal #Delhi #DelhiNCR #EarthquakeTremors #भूकंप #Noida pic.twitter.com/I0MjaflxKu

— Vidarbha Times (@VidarbhaaTimes) November 3, 2023