Μεσανατολικό: Συνελήφθη η νεαρή Παλαιστίνια ακτιβίστρια Αχέντ Ταμίμι για «υποκίνηση σε τρομοκρατία» (βίντεο)

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε την 22χρονη Παλαιστίνια ακτιβίστρια Aχεντ Ταμίμι στη διάρκεια επιδρομής στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη.

«Η Αχέντ Ταμίμι, ύποπτη για υποκίνηση σε βία και τρομοκρατικές δραστηριότητες, συνελήφθη στην πόλη Νάμπι Σάλεχ. Η Ταμίμι παραδόθηκε στις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας για πιο ενδελεχή ανάκριση», επεσήμανε εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού στο AFP.

Israeli occupation forces detain #Palestinian activist and ex-prisoner Ahed Tamimi after raiding her family home in the village of Nabi Saleh, northwest of Ramallah, in middle of the night. pic.twitter.com/OL69no4HYG

