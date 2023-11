Ουκρανία: Καταστρέψαμε ρωσική κορβέτα στην Κριμαία – Βίντεο

Την «καταστροφή» της ρωσικής κορβέτας Askold χαιρέτισε τη Δευτέρα ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δύο ημέρες αφότου οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν την «επιτυχημένη» πυραυλική επίθεση εναντίον ναυπηγείου στο Κερτς, στην προσαρτημένη από τη Ρωσία χερσόνησο της Κριμαίας.

«Ευχαριστώ όλους όσοι συνέβαλαν στην καταστροφή του ρωσικού πλοίου στο ναυπηγείο του Κερτς», ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, σε ομιλία του που δημοσιοποιήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα.

Ουκρανικά ΜΜΕ μεταδίδουν σήμερα βίντεο από την πυραυλική επίθεση του Σαββάτου, κατά την οποία ένα από τα πλοία του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας επλήγη από πυραύλους SCALP που προμήθευσε η Γαλλία.

⚡️Footage of French #SCALP missiles hitting the Russian ship #Askold, located at a shipyard in temporarily occupied #Kerch, #Crimea, has appeared online. pic.twitter.com/M523IuMMV0

