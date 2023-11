Χαμηλές πτήσεις για τον Μπάιντεν στις δημοσκοπήσεις – Συναγερμός στους Δημοκρατικούς

Τα κατώτερα των προσδοκιών ποσοστά, που παρουσιάζεται να συγκεντρώνει ο –σχεδόν 81χρονος πια– Τζο Μπάιντεν στις δημοσκοπήσεις ενόψει των προεδρικών εκλογών που πρόκειται να διεξαχθούν στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο του 2024, έχουν προκαλέσει «συναγερμό» στις τάξεις του κόμματος των Δημοκρατικών, όπως σημειώνουν οι Financial Times.

Μάλιστα σύμφωνα με όσα γράφει στην ανταπόκρισή του από την Ουάσιγκτον για τους FT ο Τζέιμς Πολίτι, υπάρχουν κομματικά στελέχη και παράγοντες φίλα προσκείμενοι στο Δημοκρατικό κόμμα που θα ήθελαν να δουν τον Μπάιντεν να αποσύρεται, όσο υπάρχει ακόμη καιρός, από την κούρσα του προεδρικού χρίσματος.

Σημειώνεται ότι είναι πια πολλές οι δημοσκοπήσεις που δίνουν προβάδισμα στον 78χρονο Ντόναλντ Τραμπ έναντι του Μπάιντεν.

Μόλις το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Ντέιβιντ Αξελροντ, πάλαι ποτέ συνεργάτης του Μπαράκ Ομπάμα, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου αμφισβητώντας την πιθανότητα εκλογής του Μπάιντεν. Προχωρώντας μάλιστα ένα βήμα παραπέρα, ο Αξελροντ κάλεσε τον νυν πρόεδρο να βγει από την κούρσα για την προεδρία.

Only @JoeBiden can make this decision. If he continues to run, he will be the nominee of the Democratic Party. What he needs to decide is whether that is wise; whether it’s in HIS best interest or the country’s?

— David Axelrod (@davidaxelrod) November 5, 2023