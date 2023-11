Μπλε διαμάντι πουλήθηκε έναντι 41 εκατ. ευρώ σε δημοπρασία

Ενα εντυπωσιακό μπλε διαμάντι πουλήθηκε σήμερα στην τιμή των 41 εκατομμυρίων ευρώ σε δημοπρασία του οίκου Christie’s στη Γενεύη της Ελβετίας. Το «Bleu Royal» είναι το μεγαλύτερο, αψεγάδιαστο, μπλε διαμάντι που έχει δημοπρατηθεί μέχρι σήμερα.

Παρότι οι εκτιμητές προέβλεπαν πως η τιμή πώλησης θα ξεπερνούσε τα 45 εκατ. δολάρια, εκπρόσωπος του οίκου Christie’s σχολίασε πως «είναι ένα τεράστιο χρηματικό ποσό, δεδομένων των όσων συμβαίνουν στον κόσμο σήμερα».

Ο Μαξ Φόσετ, επικεφαλής του τμήματος κοσμημάτων στον οίκο Christie’s, υπογράμμισε πως το συγκεκριμένο διαμάντι των 17,6 καρατίων, που κοσμεί δαχτυλίδι, είναι μοναδικό λόγω του φανταχτερού μπλε χρώματος και του αμετάβλητου σχήματός του.

At 17.6 carats, this Blue diamond is the largest of its kind and could sell for up to $50 million at a Christie’s sale of rare jewels in Geneva https://t.co/Pw56AKXxKz pic.twitter.com/joZdY8JI06

— Reuters (@Reuters) November 3, 2023