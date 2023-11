Αυστραλία: Ανεξήγητη βλάβη στις τηλεπικοινωνίες προκάλεσε χάος στη χώρα

Περισσότεροι από 10 εκατομμύρια Αυστραλοί δεν είχαν τηλεφωνικές υπηρεσίες και ίντερνετ σήμερα λόγω ανεξήγητης βλάβης στον δεύτερο μεγαλύτερο πάροχο τηλεπικοινωνιών της χώρας, με αποτέλεσμα να προκληθεί χάος στις μεταφορές, τις πληρωμές και το σύστημα υγείας.

Η βλάβη εντοπίστηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης (τοπική ώρα) και μέχρι τις 17.30 το απόγευμα η βλάβη είχε αποκατασταθεί.

Για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας περίπου το 40% του πληθυσμού της Αυστραλίας, που είναι πελάτες της εταιρείας Optus, δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει smartphones, ίντερνετ αλλά ούτε και σταθερές γραμμές.

«Τίποτα δεν υποδεικνύει» ότι η βλάβη είναι αποτέλεσμα πειρατείας ή κυβερνοεπίθεσης, δήλωσε η Κέλι Μπάγιερ Ρόσμαριν γενική διευθύντρια της εταιρείας στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

«Η ομάδα μας εξακολουθεί να εξετάζει όλα τα πιθανά ενδεχόμενα. Εχουμε κάνει έναν αριθμό εικασιών και καμία από αυτές, τις οποίες ελέγξαμε και για τις οποίες ενεργήσαμε, δεν επέτρεψε να επιλυθεί το βασικό πρόβλημα», πρόσθεσε.

Δεκάδες νοσοκομεία δεν δέχονταν τηλεφωνικές κλήσεις και τα σταθερά τηλέφωνα του δικτύου της Optus δεν μπορούσαν να καλέσουν τις υπηρεσίες παροχής έκτακτης βοήθειας. Τα τηλέφωνα του Κέντρου Δηλητηριάσεων της Νέας Νότιας Ουαλίας επίσης δεν λειτουργούσαν.

Χάος επικράτησε στη Μελβούρνη την ώρα αιχμής, αφού η βλάβη επηρέασε και την κυκλοφορία των τρένων, σύμφωνα με τη εταιρεία διαχείρισης, τη Metro Trains Melbourne.

Have to go back home from Flinders St station, Melbourne due to no trains running atm. No bus replacement either. Can’t hire Uber ride as I’m on #Optus network. #optusoutage #Melbourne #Australia #nointernet pic.twitter.com/MvR9dapl4g

— Cher Canda (@CherCanda) November 7, 2023