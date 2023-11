Ουκρανία: Η Ρωσία φέρεται να χτύπησε με πύραυλο φορτηγό πλοίο – Ενας νεκρός

Zημιές σε ένα φορτηγό πλοίο με σημαία Λιβερίας που εισήλθε στο λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας στην περιοχή της Οδησσού φέρεται να προκάλεσε ρωσικός πύραυλος. Από το πλήγμα έχασε την ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματίστηκαν τέσσερις, δήλωσαν την Τετάρτη οι Ουκρανοί αξιωματούχοι.

«Ο πύραυλος Kh-31P έπληξε την υπερκατασκευή του πλοίου υπό τη σημαία της Λιβερίας, τη στιγμή της εισόδου του στο λιμάνι», ανέφερε η νότια στρατιωτική διοίκηση της Ουκρανίας στο Telegram. Πρόσθεσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, τρία μέλη του πληρώματος, πολίτες των Φιλιππίνων, και ένας υπάλληλος του λιμανιού τραυματίστηκαν.

Ναυτιλιακοί traders ανέφεραν στο Reuters ότι το όνομα του πλοίου είναι Kmax Ruler και μετέφερε σιδηρομετάλλευμα στην Κίνα.

Russians have hit a commercial cargo ship with national flag of Liberia as it headed into the port of Odesa with a cruise missile.

Captain dead, 3 crew members injured. pic.twitter.com/q3mIdVd89N

