Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει «τοπικές παύσεις» του πυρός

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Αμυνας δήλωσαν ότι «τακτικές, τοπικές παύσεις για ανθρωπιστική βοήθεια σε πολίτες» λαμβάνουν χώρα στη Γάζα.

Σε ανάρτηση, αναφέρεται ότι «αυτές οι τακτικές παύσεις είναι περιορισμένες σε χρόνο και περιοχή».

Δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα τοποθεσίες ή χρονικό πλαίσιο, ωστόσο είναι γνωστό ότι ο ισραηλινός στρατός επικοινωνεί με ανθρώπους στη Γάζα, χρησιμοποιώντας μηνύματα sms και φυλλάδια σε συγκεκριμένες περιοχές καθώς και τηλεφωνικές κλήσεις σε άτομα.

