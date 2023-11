Σουέλα Μπρέιβμαν: Γιατί η ΥΠΕΣ θεωρείται η πιο «απεχθής πολιτικός» της Βρετανίας

Εδώ και μερικές ημέρες η Σουέλα Μπρέιβμαν είναι η πιο διχαστική, αν όχι απεχθής, πολιτική φιγούρα στη Βρετανία, σημειώνει το Politico.

Οχι δίχως λόγο…

Η υπουργός Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε πως «οι άστεγοι που μένουν στον δρόμο έχουν “επιλέξει” αυτόν τον τρόπο ζωής». Οι δηλώσεις της προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων, και μάλιστα σε μια κοινωνικοπολιτική συγκυρία όπου αριθμός – ρεκόρ Βρετανών, αντιμέτωπων με το αυξημένο κόστος ζωής, καταφεύγουν σε τράπεζες τροφίμων για να προμηθευτούν βασικά είδη διατροφής.

Για δεύτερη φορά τους τελευταίους μήνες, αρκετοί συνάδελφοί της βουλευτές των Τόρις διαμαρτυρήθηκαν στο Συντηρητικό Κόμμα για τη ρητορική της. Τον Σεπτέμβριο, ο ισχυρισμός της ότι οι μετανάστες υποδύονται τους ομοφυλόφιλους για να τους χορηγηθεί άσυλο, προκάλεσε αντιδράσεις και καταδίκη, μεταξύ πολλών άλλων και του τραγουδιστή Ελτον Τζον. Επιπλέον, κατά το παρελθόν είχε χαρακτηρίσει τις αφίξεις μεταναστών στη Γηραιά Αλβιόνα «εισβολή», οδηγώντας τον αρχιεπίσκοπο του Κάντερμπερι να κάνει λόγο για «επικίνδυνη ρητορική».

Αυτή τη φορά, σε ανάρτησή της προ μίας εβδομάδας στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), η Μπράβερμαν δήλωσε ότι θέλει να εμποδίσει τους άστεγους να στήνουν τις σκηνές τους σε δημόσιους χώρους. «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε οι δρόμοι μας να καταλαμβάνονται από σειρές σκηνών στις οποίες ζουν άνθρωποι, πολλοί από τους οποίους προέρχονται από το εξωτερικό, που μένουν στον δρόμο έχοντας επιλέξει αυτόν τον τρόπο ζωής».

Nobody in Britain should be living in a tent on our streets. There are options for people who don’t want to be sleeping rough, and the Government is working with local authorities to strengthen wraparound support including treatment for those with drug and alcohol addiction. 3/4

