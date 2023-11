Γάζα: Ισραηλινοί στρατιώτες κατέλαβαν το κοινοβούλιο της Χαμάς

Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση του υπουργού Αμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Γκάλαντ, πως η «Χαμάς έχασε τον έλεγχο της Γάζας», ΜΜΕ της χώρας δημοσίευσαν φωτογραφία με ισραηλινούς στρατιώτες μέσα στο κτίριο του κοινοβουλίου της Χαμάς.

Στο ντοκουμέντο, δεκάδες στρατιώτες με πλήρη εξοπλισμό ποζάρουν με σημαίες της χώρας τους μέσα στο κοινοβούλιο.

Soldiers from the 1st “Golani” Brigade of the Israel Defense Force have Captured and raised the Israeli Flag in the Hamas Parliamentary Building in Gaza City. pic.twitter.com/VhVLzu2XNr

— OSINTdefender (@sentdefender) November 13, 2023