Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός «κατεδάφισε το κοινοβούλιο της Χαμάς»

Ο ισραηλινός στρατός κατεδάφισε το κτίριο του κοινοβουλίου της Χαμάς στην πόλη της Γάζας, ανατινάζοντάς το μερικές ημέρες μετά την κατάληψη της περιοχής.

Το κτίριο είχε καταληφθεί πρόσφατα από την 7η τεθωρακισμένη ταξιαρχία και την ταξιαρχία πεζικού Γκολάνι. Τότε, είχε κάνει τον γύρο του διαδικτύου μια φωτογραφία με Ισραηλινούς στρατιώτες στο εσωτερικό του κυβερνητικού κτιρίου.

Soldiers from the 1st “Golani” Brigade of the Israel Defense Force have Captured and raised the Israeli Flag in the Hamas Parliamentary Building in Gaza City. pic.twitter.com/VhVLzu2XNr

