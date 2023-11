Κάμερον: Στην Ουκρανία η πρώτη του επίσκεψη στο εξωτερικό ως νέου ΥΠΕΞ – Τι συζήτησε με τον Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα Πέμπτη ότι ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Ντέιβιντ Κάμερον, έφτασε στο Κίεβο, στην πρώτη του επίσκεψη στο εξωτερικό από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του τη Δευτέρα.

Ο Ζελένσκι προέβη στην παραπάνω ανακοίνωση σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία περιελάμβανε ένα σύντομο βίντεο από τη συνάντησή του με τον Βρετανό ΥΠΕΞ.

Hosted @David_Cameron on his first visit to Ukraine as Foreign Secretary of the UK.

We had a good meeting focused on weapons for the frontline, strengthening air defense, and protecting our people and critical infrastructure.

I am grateful to the UK for its support!

🇺🇦🇬🇧 pic.twitter.com/zElLHsSaQT

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 16, 2023