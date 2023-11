Ρωσία: Πύραυλος ικανός να φέρει πυρηνική κεφαλή τοποθετήθηκε σε σιλό εκτόξευσης (βίντεο)

Οι πυραυλικές δυνάμεις της Ρωσίας ανέπτυξαν σε σιλό εκτόξευσης στη νότια πλευρά της χώρας ένα διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο εξοπλισμένο με το υπερηχητικό όχημα ολίσθησης «Avangard», που μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή, σύμφωνα με σημερινή εκπομπή του τηλεοπτικού διαύλου του ρωσικού υπουργείου Αμυνας.

Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε τη δημιουργία του υπερηχητικού οχήματος ολίσθησης Avangard το 2018, λέγοντας γι’ αυτό πως απαντά στην ανάπτυξη εκ μέρους των ΗΠΑ μιας νέας γενιάς όπλων και ενός αμερικανικού συστήματος πυραυλικής άμυνας το οποίο το Avangard μπορεί να διαπεράσει.

Καθώς πλησιάζει τον στόχο του, το όχημα ολίσθησης Avangard αποσπάται από τον πύραυλο και μπορεί να κάνει απότομους ελιγμούς εκτός της πορείας του πυραύλου και με υπερηχητικές ταχύτητες οι οποίες φθάνουν ως και 27 φορές την ταχύτητα του ήχου (περίπου 34.000 χλμ./ώρα).

