Κάθε μέρα και μια νέα θεωρία συνωμοσίας από τον Μασκ

Ο Ελον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, διαδίδει μέσα από τον λογαριασμό του στο δίκτυο X (πρώην Twitter), έναν λογαριασμό με συνολικά 163 εκατομμύρια ακολούθους, την ίδια αντισημιτική θεωρία συνωμοσίας που είχε επικαλεστεί ένας δολοφόνος, ο Ρόμπερτ Γκρέγκορι Μπόουερς εν προκειμένω, για να δικαιολογήσει την πολύνεκρη επίθεση που είχε εξαπολύσει κατά Εβραίων σε συναγωγή στην Πενσιλβάνια το 2018.

Ο ιδιοκτήτης του κοινωνικού δικτύου X «διαδίδει τη θεωρία της μεγάλης αντικατάστασης (Great Replacement theory) και θρηνεί επειδή η λευκή υπερηφάνεια (white pride) θεωρείται πια προσβλητική ως έννοια», γράφει στον ιστοχώρο του το περιοδικό Vanity Fair, στο πλαίσιο άρθρου υπό τον τίτλο «Κάθε μέρα και μια νέα αντισημιτική θεωρία συνωμοσίας από τον Μασκ και το X».

Here we have Elon Musk cosigning an antisemitic, white supremacist rant from a man who says he’s “disinterested in giving the tiniest shit now about western Jewish populations” who deserve what they get for supporting “hordes of minorities … flooding their country.” pic.twitter.com/SvfYMIT9lW

— Ashton Pittman (@ashtonpittman) November 15, 2023