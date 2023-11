Αντίθετη στον εκτοπισμό των Παλαιστινίων η πρόεδρος της Κομισιόν

Αντίθετη στον εκτοπισμό των Παλαιστινίων δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φάταχ αλ Σίσι, στο Κάιρο.

«Συζήτησα με τον πρόεδρο αλ Σίσι την τρέχουσα ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και ευχαρίστησα την Αίγυπτο για τον ρόλο της στην παροχή και τη διευκόλυνση της μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους ευάλωτους Παλαιστινίους», σημείωσε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X η πρόεδρος της Κομισιόν.

«Συμφωνούμε επί της αρχής για τον μη εκτοπισμό των Παλαιστινίων και για έναν πολιτικό ορίζοντα που θα βασίζεται στη λύση των δύο κρατών», πρόσθεσε.

We agree on the principle of no forced displacement of Palestinians and a political… pic.twitter.com/aZkVhrAKVl

I thanked Egypt for its a key role in providing and facilitating humanitarian aid to vulnerable Palestinians.

I discussed the ongoing humanitarian crisis in Gaza with President @AlsisiOfficial

Μετά τη συνάντηση στο Κάιρο, η πρόεδρος της Κομισιόν μεταφέρθηκε με αεροπλάνο στο Αλ Αρίς, στη χερσόνησο του Σινά, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής που συνορεύει με το Ισραήλ και τη Γάζα.

Από εκεί, βρέθηκε στο συνοριακό πέρασμα της Ράφα όπου χαιρέτισε τις νέες «αιγυπτιακές προσπάθειες» για τη συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας για τον πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας.

Σημειώνεται ότι στο αεροδρόμιο του Αλ Αρίς συγκεντρώνεται εδώ και εβδομάδες η διεθνής βοήθεια που πρέπει να διοχετευθεί στον παλαιστινιακό θύλακα μέσω του περάσματος της Ράφα, του μοναδικού συνοριακού περάσματος που δεν βρίσκεται στα χέρια του Ισραήλ.

Glad to hand over EU aid to the Egyptian Red Crescent.

All made possible by a great cooperation also with the Egyptian authorities and @UNRWA.

We are also providing Egypt with medical equipment to treat wounded civilians from Gaza ↓ https://t.co/e6MmM4dQIf

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 18, 2023