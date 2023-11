Γάζα: Δεκάδες πρόωρα βρέφη απομακρύνθηκαν από το νοσοκομείο Αλ Σίφα

Πληρώματα ασθενοφόρων της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου απομάκρυναν σήμερα 31 πρόωρα βρέφη από το νοσοκομεία Σίφα, αφού υπήρξε συντονισμός με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αλλά και το Γραφείο Συντονισμού για Ανθρωπιστικά Ζητήματα του ΟΗΕ, όπως ανέφερε η Ερυθρά Ημισέληνος στη σελίδα της στο Facebook.

.@WHO has led a second @UN and @PalestineRCS mission to Al-Shifa Hospital in #Gaza today, under extremely intense and high-risk security conditions.

31 very sick babies were evacuated, along with 6 health workers and 10 staff family members.

6 Palestine Red Crescent ambulances… pic.twitter.com/YJc25M0vnc

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 19, 2023