Σφοδρές πλημμύρες στην Τουρκία – Εννέα νεκροί και 11 αγνοούμενοι (βίντεο)

Εννέα άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί στην Τουρκία ύστερα από σφοδρή κακοκαιρία, ενώ συνεχίζει να αγνοείται η τύχη 11 ναυτικών στη Μαύρη Θάλασσα, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών.

«Εννέα συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους λόγω των καταιγίδων και […] των σφοδρών βροχοπτώσεων», δήλωσε ο Αλι Γερλικαγιά σε συνέντευξη Τύπου στην επαρχία Ζονγκουλντάκ (βορειοδυτικά) όπου τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Strong winds and heavy rain in the Ereğli of Zonguldak, Turkey.#eregli #Turkey #Floods pic.twitter.com/sruF2IaUdi

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) November 20, 2023