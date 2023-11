Αλμα στο άγνωστο για την Αργεντινή: Τι σηματοδοτεί ο θρίαμβος του ακροδεξιού Μιλέι

Η Αργεντινή έχει αγκαλιάσει την ακροδεξιά. Ο Χαβιέρ Μιλέι, 53 ετών, σάρωσε στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών την Κυριακή, κερδίζοντας το 56% των ψήφων έναντι 44% του Σέρχιο Μάσα, του υποψηφίου των Περονιστών και υπουργού Οικονομίας σε μία χώρα με ετήσιο πληθωρισμό 142%.

Η διαφορά μεταξύ των δύο ήταν σχεδόν τρία εκατομμύρια ψήφοι, σηματοδοτώντας πρωτοφανή συντριβή για τον Περονισμό.

Αποτέλεσε απότομη μεταστροφή, πολύ πιο βίαιη από την αναμενόμενη, καθώς η Αργεντινή οδεύει προς το άγνωστο, όπως περίπου είχε συμβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες με τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ και στη Βραζιλία με τη νίκη του Ζαΐρ Μπολσονάρου.

«Σήμερα, αρχίζει η ανασυγκρότηση της Αργεντινής, αρχίζει το τέλος της παρακμής. Το εξαθλιωτικό μοντέλο του πανταχού παρόντος κράτους φτάνει στο τέλος του. Σήμερα επιστρέφουμε για να αγκαλιάσουμε τις ιδέες της ελευθερίας, αυτές των ιδρυτών μας», δήλωσε ο Μιλέι ως εκλεγμένος πρόεδρος.

Ο Μιλέι απαίτησε να αναλάβει η κυβέρνηση την ευθύνη της μετάβασης, προειδοποίησε ότι θα είναι πολύ σκληρός με όσους αντιστέκονται «βίαια» στις αλλαγές που προτείνει και δήλωσε ότι «δεν θα υπάρξει σταδιακή αλλαγή ή χλιαρότητα».

Αν δεν προχωρήσουμε γρήγορα στις διαρθρωτικές αλλαγές που χρειάζεται η Αργεντινή, οδεύουμε προς τη χειρότερη κρίση στην ιστορία. Αλλά σήμερα αγκαλιάζουμε και πάλι τις ιδέες της ελευθερίας για να γίνουμε παγκόσμια δύναμη», υποσχέθηκε.

