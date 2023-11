Ολλανδία: Επίθεση στον ακροδεξιό Τιερί Μποντέ, δύο ημέρες πριν από τις εκλογές

Ο Τιερί Μποντέ, ηγέτης του ολλανδικού ακροδεξιού κόμματος «Φόρουμ για τη Δημοκρατία» (Forum voor Democratie – FvD) δέχθηκε επίθεση σήμερα μέσα σε μπαρ, δύο ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές στην Ολλανδία.

Ο ακροδεξιός πολιτικός βρισκόταν σε μπαρ της πόλης Χρόνινγκεν όταν θαμώνας τον χτύπησε με μπουκάλι στο κεφάλι. Στη συνέχεια ο Μποντέ γρονθοκόπησε τον άνδρα, προτού φυγαδευτεί από τη συνοδεία του, σύμφωνα με βίντεο-ντοκουμέντο που μεταδίδουν ολλανδικά μέσα ενημέρωσης.

Αστυνομικοί συνέλαβαν τον άνδρα που επιτέθηκε στον ηγέτη του FvD.

Dutch conservative politician Thierry Baudet was attacked with a bottle on the head two days before elections in the Netherlands. pic.twitter.com/jVhw0RcUCu

— RadioGenoa (@RadioGenoa) November 20, 2023