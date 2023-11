Αιφνιδιαστική επίσκεψη του Γερμανού υπ. Αμυνας στο Κίεβο – Δέσμευση για περαιτέρω βοήθεια

Ο Γερμανός υπουργός Αμυνας Μπόρις Πιστόριους έφθασε σήμερα στο Κίεβο για μια επίσκεψη, η οποία δεν είχε ανακοινωθεί εκ των προτέρων, για να επαναλάβει την υποστήριξη του Βερολίνου στην Ουκρανία, στη μάχη της εναντίον του ρωσικού στρατού.

Δεύτερος πάροχος στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία επιδιώκει να καθησυχάσει το Κίεβο αφού αυτό εξέφρασε ανησυχία για το μέλλον της υποστήριξής του εκ μέρους των συμμάχων του, που έχουν κινητοποιηθεί από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Είμαι και πάλι εδώ, κατ’ αρχάς για να υποσχεθώ επιπλέον υποστήριξη, αλλά και για να εκφράσω την αλληλεγγύη μας και τους βαθείς δεσμούς μας, καθώς και τον θαυμασμό μας για τη θαρραλέα, γενναία και δαπανηρή μάχη που διεξάγεται εδώ», δήλωσε ο Πιστόριους καταθέτοντας λουλούδια στην πλατεία Μαϊντάν, στο κέντρο του Κιέβου.

Ο Πιστόριους έφθασε σιδηροδρομικώς και επρόκειτο να έχει συνομιλίες με τον Ουκρανό ομόλογό του, καθώς και με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται μετά την εντατικοποίηση των ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων στην Ουκρανία και ενώ το Κίεβο προετοιμάζεται για μια αύξηση των πληγμάτων στις ενεργειακές εγκαταστάσεις της χώρας στη διάρκεια του χειμώνα.

