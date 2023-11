ΗΠΑ: Πολεμικό αεροσκάφος βγήκε εκτός διαδρόμου και έπεσε στη θάλασσα – Σώοι οι επιβαίνοντες

Ενα αναγνωριστικό αεροσκάφος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ με εννέα μέλη του πληρώματος έπεσε στη θάλασσα στα ανοικτά του νησιού Οάχου της Χαβάης αφού βγήκε εκτός του διαδρόμου προσγείωσης.

Το P-8A Poseidon χρησιμοποιείται για περιπολία και αναγνώριση, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Σώματος Πεζοναυτών, 1η υπολοχαγό Χάιλι Χάρμς. Η ίδια δήλωσε ότι αξιολογείται η κατάσταση των εννέα επιβατών που επέβαιναν στο αεροσκάφος.

Η ορατότητα ήταν περιορισμένη, περίπου στο ενάμισι χιλιόμετρο την ώρα του συμβάντος, λόγω ομίχλης με ριπές ανέμου έως και 40 χλμ./ώρα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ.

Εικόνες έδειχναν το αεροσκάφος στα ανοικτά της βάσης του Σώματος Πεζοναυτών στη Χαβάη, στο κύριο νησί Οάχου, βόρεια της πρωτεύουσας Χονολουλού.

VIDEO | A U.S. Navy P8-A Poseidon aircraft met an accident at Kaneohe Bay, Hawaii. No fatal casualties are reported 🇺🇲 https://t.co/F8C1CMuCom pic.twitter.com/cpA7PvIMwe

— Global Defense Insight (@Defense_Talks) November 21, 2023