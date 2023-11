Έκρηξη οχήματος στα σύνορα ΗΠΑ με Καναδά – Συναγερμός στο FBI

Ενα όχημα εξερράγη πάνω σε γέφυρα στα σύνορα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά, με το FBI να περιγράφει την κατάσταση «πολύ ρευστή». Τα δύο άτομα που βρίσκονταν μέσα στο όχημα, επιβεβαιώθηκε ότι σκοτώθηκαν.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στους καταρράκτες του Νιαγάρα στη γέφυρα Rainbow Bridge, η οποία συνδέει το Οντάριο με τη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές που επικαλείται το BBC, το όχημα προσπαθούσε να εισέλθει στις ΗΠΑ όταν εξερράγη.

«Λόγω του ότι η κατάσταση είναι ρευστή, αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή», ανέφερε το FBI σε ανακοίνωσή του. Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, επιβεβαίωσε το συμβάν και δήλωσε ότι ενημερώνεται από τις αστυνομικές αρχές.

Για το συμβάν ενημερώθηκε επίσης ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό. Το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της χώρας ανέφερε ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει «πολύ σοβαρά» το επεισόδιο αυτό, ωστόσο είναι ακόμη «πολύ νωρίς» για να πει αν επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια.

Σύμφωνα με ανώνυμες πηγές που επικαλείται το δίκτυο Foχ, το FBI φέρεται να ερευνά την έκρηξη ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης.

NOW – Rainbow Bridge connecting the U.S. and Canada at Niagara Falls, New York, has been closed after a vehicle explosion.pic.twitter.com/rDbpA01SQC

— Disclose.tv (@disclosetv) November 22, 2023