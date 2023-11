Μέτρα ασφαλείας μετά την έκρηξη στα σύνορα ΗΠΑ-Καναδά

Δύο νεκροί είναι ο απολογισμός της έκρηξης που σημειώθηκε σε όχημα το οποίο βρισκόταν σε γέφυρα στα σύνορα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά. Προς το παρόν, οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν εξακριβώσει τα ακριβή αίτια της έκρηξης.

Νωρίτερα, το FBI έκανε λόγο για μια «ρευστή» κατάσταση χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στους καταρράκτες του Νιαγάρα στη γέφυρα Rainbow, η οποία συνδέει το Οντάριο με τη Νέα Υόρκη.

Αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι ο Λευκός Οίκος παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη μεθοριακή διάβαση. Ενας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε στο CBS ότι η έκρηξη στη γέφυρα Rainbow ήταν «κάτι περισσότερο από ένα τυχαίο δυστύχημα».

