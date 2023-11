Γκανέζος βουλευτής ζήτησε συγγνώμη από τον Χάρι Μαγκουάιρ της Γιουνάιτεντ

Ο ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Χάρι Μαγκουάιρ δέχθηκε τη συγγνώμη ενός Γκανέζου βουλευτή που τον ειρωνεύτηκε κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικής συζήτησης για τον προϋπολογισμό πέρυσι.

Ο βουλευτής της αντιπολίτευσης Iσαάκ Αντόνγκο συνέκρινε την οικονομική διαχείριση της δυτικοαφρικανικής χώρας με τις επιδόσεις του Βρετανού ποδοσφαιριστή στο γήπεδο.

Σε μια ομιλία που κοινοποιήθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πέρσι, ο Αντόνγκο παρομοίαζε τον αντιπρόεδρο της χώρας με τον Μαγκουάιρ τον οποίο μάλιστα χαρακτήρισε ως «τη μεγαλύτερη απειλή για την άμυνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ».

Update on Harry Maguire discussion from the parliament in Ghana a year ago 😭😂 https://t.co/bqWNeE6neq pic.twitter.com/0nKCONqDJq

