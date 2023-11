Ιρλανδία: Επίθεση με μαχαίρι στο Δουβλίνο – Τουλάχιστον πέντε τραυματίες

Πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία μικρά παιδιά, νοσηλεύονται μετά από μια επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε σήμερα στο κέντρο της πόλης του Δουβλίνου, ανακοίνωσε η ιρλανδική αστυνομία.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι άνθρωποι δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι στην πλατεία Πάρνελ της πρωτεύουσας. Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένας άνδρας προσπάθησε να επιτεθεί σε νέους, μεταξύ των οποίων και παιδιά, όποτε και απετράπη μετά από παρέμβαση περαστικών.

Ενα κορίτσι έχει τραυματιστεί σοβαρά από την επίθεση και τα άλλα δύο παιδιά νοσηλεύονται χωρίς όμως η κατάσταση τους να εμπνέει ανησυχία, ανέφερε η αστυνομία. Μια γυναίκα και ένας άνδρας έχουν επίσης τραυματιστεί.

Σύμφωνα με το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο RTE, η αστυνομία δεν χαρακτηρίζει για την ώρα την επίθεση «τρομοκρατική».

Breaking: Multiple children were reportedly stabbed in a knife attack in Dublin’s city center. A suspect was apprehended. pic.twitter.com/ZBIKa8Q9oG

— Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) November 23, 2023