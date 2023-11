Λεξικό Merriam-Webster: «Αυθεντικός» η λέξη της χρονιάς

Σ’ έναν κόσμο όπου η χειραγώγηση της εικόνας και η παραπληροφόρηση δεν παύουν να γνωρίζουν ολοένα μεγαλύτερη διάδοση, το επίθετο «authentic» (αυθεντικός -ή -ό) ήταν η λέξη που αναζητήθηκε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στις ΗΠΑ στην ψηφιακή έκδοση του λεξικού αγγλικών Merriam-Webster, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η συντακτική ομάδα του ιστοτόπου.

Το λήμμα της συγκεκριμένης λέξης ήταν αυτό που συμβουλεύτηκαν περισσότερο οι χρήστες, ανέφερε σε ανάρτησή της η συντακτική ομάδα της ψηφιακής έκδοσης του λεξικού, κρίνοντας πως το γεγονός αντανακλά τις ανησυχίες των Αμερικανών για την τεχνητή νοημοσύνη, την ταυτότητα, ή τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

‘Authentic’ is Merriam-Webster’s Word of the Year!

Genuinely.

— Merriam-Webster (@MerriamWebster) November 27, 2023