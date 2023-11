Γιόγκα, κινητό και κοινά γεύματα: Τι κράτησε όρθιους τους 41 παγιδευμένους εργάτες στην Ινδία

Αν και στο νοσοκομείο, οι Ινδοί εργάτες που έμειναν παγιδευμένοι επί 17 ημέρες σε μία οδική σήραγγα που κατέρρευσε νιώθουν ασφαλείς και χαρούμενοι.

Βγάζουν σέλφι, αστειεύονται μεταξύ τους, μιλούν στα κινητά τους, πίνουν το τσάι τους.

Αλλοι μιλούν σε δημοσιογράφους για τις αγωνιώδεις ημέρες που έζησαν κάτω από την επιφάνεια της γης.

Το κλίμα είναι ακόμη πανηγυρικό για την αίσια έκβαση του άθλου αυτού των σωστικών ομάδων.

«Ηταν κλειστοφοβικά, ήταν μεγάλη η ανακούφιση του απεγκλωβισμού μας», λέει ο Σάτια Ντεβ στην εφημερίδα Times of India.

After 17 days trapped inside a collapsed Himalayan road tunnel, Indian workers describe the horror of their ordeal and the hopes and prayers that kept them strong https://t.co/EeKfTMTLhU pic.twitter.com/tlJZZRpCkD

Από τη μεριά του, ο Τσάμρα Οραόν παραδέχεται πως υπήρξαν αρκετές φορές που βίωσαν τον φόβο πως δεν θα καταφέρουν να ξαναδούν το φως του ήλιου.

«Ομως, εγώ ποτέ δεν έχασα την ελπίδα μου», λέει ο ίδιος, προσθέτοντας πως περνούσε την ώρα του παίζοντας παιχνίδια στο κινητό τηλέφωνο, το οποίο φόρτιζε με τους φορητούς φορτιστές που τους έστελναν μέσω ενός σωλήνα οι διασώστες.

«Δεν μπορούσαμε να τηλεφωνήσουμε σε κανέναν αφού δεν υπήρχε δίκτυο, οπότε μιλούσαμε μεταξύ μας, γνωρίζοντας ουσιαστικά ο ένας τον άλλον», λέει στην Indian Express.

Ενας άλλος από τους διασωθέντες που μίλησε τηλεφωνικά στον Ινδό πρωθυπουργό, Ναρέντρα Μόντι, ανέφερε πως οι εργάτες προσπαθούσαν να ενθαρρύνουν ο ένας τον άλλον, να κρατήσουν το ηθικό τους ακμαίο και να παραμένουν αισιόδιοξοι. Σ’αυτό το πλαίσιο, μεταξύ άλλων, είχαν συμφωνήσει να τρώνε μαζί τα γεύματά τους.

«Πηγαίναμε για περπάτημα και κάναμε γιόγκα ώστε να παραμείνουμε δραστήριοι μέσα στη σήραγγα», λέει.

Ενας τέταρτος περιγράφει πως για οικονομία ενέργειας, ενεργοποιούσαν τα κινητά τηλέφωνά τους μόνο για να ελέγξουν την ώρα. Ωστόσο, άρχισαν να τα χρησιμοποιούν για να απασχολούνται και να ψυχαγωγούνται, όταν έλαβαν τους πρώτους φορτιστές.

Yπενθυμίζεται πως το τμήμα της σήραγγας Silkyara μήκους 4,5 χιλιομέτρων κατέρρευσε στις 12 Νοεμβρίου, παγιδεύοντας όσους βρίσκονταν εκεί. Η σήραγγα αποτελεί μέρος του φιλόδοξου σχεδίου Char Dham της κυβέρνησης, το οποίο αποσκοπεί στη σύνδεση βασικών ινδουιστικών προσκυνηματικών τόπων μέσω ασφαλτοστρωμένων δρόμων στην περιοχή των Ιμαλαΐων.

Indian rescuers led by ‘rat miners’ drilled through rocks and debris to reach 41 construction workers trapped in a collapsed tunnel in the Himalayas for 17 days. The process of pulling out the workers, one at a time, was due to begin soon https://t.co/GPrXkkJQQK pic.twitter.com/1ozMJOi2vi

— Reuters (@Reuters) November 28, 2023