Θάνατος του Χένρι Κίσινγκερ: Τη «βαθιά θλίψη» του εκφράζει ο Κινέζος πρεσβευτής στις ΗΠΑ

Ο πρεσβευτής της Κίνας στις ΗΠΑ, ο Σιέ Φανγκ, χαρακτήρισε σήμερα «τεράστια απώλεια» τον θάνατο του Αμερικανού πρώην υπουργού Εξωτερικών Χένρι Κίσινγκερ, αρχιτέκτονα της προσέγγισης του Πεκίνου και της Ουάσιγκτον τα χρόνια του 1970.

«Με σόκαρε και με έθλιψε βαθιά η είδηση του θανάτου του Δρος Κίσινγκερ σε ηλικία 100 ετών», ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter) ο πρεσβευτής Σιέ, στην πρώτη επίσημη αντίδραση της Κίνας στην είδηση.

Deeply shocked and saddened to learn of Dr. Kissinger’s passing at 100. My deepest condolences go to Nancy and her family. It is a tremendous loss for both our countries and the world. The history will remember what the centenarian had contributed to China-U.S. relations, and he… pic.twitter.com/G0NwJU6EYI

— Xie Feng 谢锋 (@AmbXieFeng) November 30, 2023