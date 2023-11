Αιματηρή επίθεση με τρεις νεκρούς και έξι τραυματίες στην Ιερουσαλήμ

Μία 24χρονη, ένας 70χρονος και ακόμη μία ηλικιωμένη γυναίκα είναι τα θύματα της επίθεσης ενόπλων σε στάση λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ το πρωί της Πέμπτης. Αλλοι έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι οι «δύο βαριά οπλισμένοι» δράστες εξουδετερώθηκαν, χωρίς να δώσει στοιχεία σχετικά με την ταυτότητά τους.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ δήλωσε ότι οι δύο δράστες ήταν μέλη της Χαμάς και κάτοικοι της Ανατολικής Ιερουσαλήμ.

«Είναι προφανώς πράκτορες της Χαμάς, οι οποίοι μιλούν με δύο φωνές, μία φωνή της λεγόμενης κατάπαυσης του πυρός και μια δεύτερη φωνή τρόμου», δήλωσε ο Γκβιρ, ο οποίος απευθυνόταν σε δημοσιογράφους στον τόπο της επίθεσης. Πρόσθεσε ότι η επίθεση δείχνει τις συνέπειες της διανομής όπλων σε αμάχους στο Ισραήλ.

«Αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ σήμερα το πρωί. Καταδικάζουμε απερίφραστα αυτή την ωμή βία», δήλωσε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ Τζακ Λιου.

Η αστυνομία του Ισραήλ είχε γνωστοποιήσει λίγη ώρα νωρίτερα ότι οι δύο ύποπτοι ως δράστες της επίθεσης «εξουδετερώθηκαν επί τόπου».

«Δύο τρομοκράτες που έφτασαν στο σημείο με οπλισμένο όχημα άνοιξαν πυρ εναντίον αμάχων σε στάση λεωφορείου και εξουδετερώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας και πολίτη που βρισκόταν κοντά», ανέφερε η ισραηλινή αστυνομία.

«Ημουν στο σπίτι όταν άκουσα τους πυροβολισμούς και αμέσως πήγα στο σημείο. Είδα πολλά θύματα, κάποιοι ήταν πεσμένοι και άλλοι περπατούσαν», δήλωσε ο Μοσέ Χεμέντ, εργαζόμενος στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του Ισραήλ.

Update to the shooting attack on Weitzmann Blvd in Jerusalem: MDA EMTs and Paramedics have pronounced a 24 year old female deceased, and are evacuating 8 casualties to Shaare Tzedek and Hadassah Ein Karem Hospitals: 5 in serious condition, 1 moderate, and 2 mild. pic.twitter.com/USxLGWamZ6

