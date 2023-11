Επίθεση στην Ιερουσαλήμ: «Μέλη της Χαμάς οι δράστες», λέει το Ισραήλ – Βίντεο ντοκουμέντο

Βίντεο από τη στιγμή της αιματηρής επίθεσης με τρεις νεκρούς στην Ιερουσαλήμ είδε πριν από λίγο το φως της δημοσιότητας.

Το περιστατικό έλαβε χώρα σήμερα το πρωί λίγη μόλις ώρα μετά την ανακοίνωση για επέκταση της εκεχειρίας στη Γάζα. Δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον ανθρώπων που βρίσκονταν σε στάση λεωφορείου, ενώ ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, δήλωσε ότι οι δύο δράστες ήταν μέλη της Χαμάς και κάτοικοι της Ανατολικής Ιερουσαλήμ.

«Είναι προφανώς πράκτορες της Χαμάς, οι οποίοι μιλούν με δύο φωνές, μία φωνή της λεγόμενης κατάπαυσης του πυρός και μια δεύτερη φωνή τρόμου», δήλωσε ο Γκβιρ, ο οποίος απευθυνόταν σε δημοσιογράφους στον τόπο της επίθεσης. Πρόσθεσε ότι η επίθεση δείχνει τις συνέπειες της διανομής όπλων σε αμάχους στο Ισραήλ.

Στο παρακάτω βίντεο φαίνεται η στιγμή που οι ένοπλοι βγαίνουν από ένα άσπρο αυτοκίνητο και αρχίζουν να πυροβολούν προς την κατεύθυνση εκείνων που περίμεναν στη στάση του λεωφορείου.

BREAKING:

Terrorist attack in Jerusalem.

2 Israelis waiting at a bus stop killed by 2 shooters.

5 in critical condition.

The terrorists were quickly killed by 2 armed off duty Israeli soldiers and one armed civilian driving past. pic.twitter.com/UCKNvZBQRQ

— Visegrád 24 (@visegrad24) November 30, 2023