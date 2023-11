Εκδοτικό λάθος «ενοχοποιεί» Κάρολο και Κέιτ – Μηνύσεις ετοιμάζει το Μπάκιγχαμ

Τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ εξετάζουν «όλες τις επιλογές» αφότου ο γνωστός δημοσιογράφος-παρουσιαστής, Πιρς Μόργκαν αποκάλυψε ότι ο βασιλιάς Κάρολος και η Κέιτ Μίντλετον φέρονται να συζητούσαν, σύμφωνα με βιβλίο, για το χρώμα του δέρματος του αγέννητου γιου του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ.

Συγκεκριμένα, το βράδυ της Τετάρτης ο Πιρς Μόργκαν αποκάλυψε στο βρετανικό τηλεοπτικό κανάλι Talk TV την ταυτότητα αυτών των δύο, τα ονόματα των οποίων δημοσιεύτηκαν κατά λάθος στην ολλανδική έκδοση ενός νέου βιβλίου για τη βασιλική οικογένεια.

Στον μονόλογό του, ο δημοσιογράφος είπε ότι το βρετανικό κοινό, που συμμετέχει στη χρηματοδότηση της βασιλικής οικογένειας, έχει το δικαίωμα να γνωρίζει αυτά που έμαθαν οι αναγνώστες του βιβλίου στην Ολλανδία. Εκρινε επίσης ότι η αποκάλυψη των ονομάτων θα επέτρεπε να διεξαχθεί ένας «ανοιχτός διάλογος» για το θέμα.

Ο ολλανδικός εκδοτικός οίκος Xander Uitgevers ανακοίνωσε ότι αποσύρει προσωρινά από την κυκλοφορία το βιβλίο λόγω ενός «λάθους» στο κείμενο. Η παράγραφος στην οποία κατονομάζονται τα δύο μέλη της βασιλικής οικογένειας δεν υπάρχει στην αγγλική έκδοση. Σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Telegraph, τα ανάκτορα δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να προσφύγουν στη δικαιοσύνη.

“If Dutch people walking into a book shop can see these names then you, the British people are entitled to know, too.”

Piers Morgan decides to name the two members of the Royal Family accused of racism in pulled copies of Omid Scobie’s book 👇@piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/CkmMRLYaKO

— Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 29, 2023