Τέλος χρόνου για την εκεχειρία – Αρχίζουν ξανά οι μάχες ανακοίνωσε το Ισραήλ

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έχει ξαναρχίσει τις μάχες με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Σε ανάρτηση στο X, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανέφεραν ότι η Χαμάς είχε ανοίξει πυρ εναντίον του Ισραήλ, παραβιάζοντας έτσι τους όρους της συμφωνίας για επταήμερη εκεχειρία.

Hamas violated the operational pause, and in addition, fired toward Israeli territory.

The IDF has resumed combat against the Hamas terrorist organization in Gaza. pic.twitter.com/gVRpctD79R

— Israel Defense Forces (@IDF) December 1, 2023