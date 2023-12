Μεχμέτ Σιμσέκ: Η Αγκυρα επιδιώκει στενότερες σχέσεις με την Ε.Ε.

Λιγότερο από μία εβδομάδα πριν από το πολυαναμενόμενο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών της Τουρκίας, Μεχμέτ Σιμσέκ, τόνισε σε ανάρτησή του ότι σκοπός της Αγκυρας είναι η σύσφιγξη των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Ο κ. Σιμσέκ χαιρέτισε την τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για «την κατάσταση των πολιτικών, οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ε.Ε.-Τουρκίας».

«Θα θέλαμε να δέσουμε ξανά την Τουρκία με την Ευρωπαϊκή Ενωση», αναφέρει ο Τούρκος υπουργός στην ανάρτησή του.

We welcome the European Commission’s latest report on the “state of play of EU-Türkiye political, economic and trade relations.”

The proposed measures by the Commission and the High Representative are encouraging and point to positive developments. In particular, the call for:…

— Mehmet Simsek (@memetsimsek) November 30, 2023