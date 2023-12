Ο βασιλιάς Κάρολος φορούσε γραβάτα με ελληνικές σημαίες σε τετ α τετ με τον Σούνακ

Εμφάνιση με την ελληνική σημαία έκανε ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ στην 28η Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (COP28), που πραγματοποιείται στο Ντουμπάι, από τις 30 Νοεμβρίου έως και τις 12 Δεκεμβρίου 2023.

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ εμφανίστηκε την Παρασκευή φορώντας γραβάτα με την ελληνική σημαία λίγα μόνο εικοσιτετράωρα μετά τη διπλωματική ένταση που προκλήθηκε ανάμεσα στη βρετανική και την ελληνική κυβέρνηση. Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε μάλιστα και μια συνομιλία με τον Βρετανό πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ, όπου ο βασιλιάς Κάρολος φορούσε τη γραβάτα, όπως και στην καθιερωμένη «οικογενειακή» φωτογραφία της συνόδου της COP28 για το κλίμα.

Αν και ο βασιλιάς Κάρολος δεν έχει τοποθετηθεί για το ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα, η κίνησή του εκλαμβάνεται από ορισμένους αναλυτές ως «έμμεση τοποθέτηση».

King Charles sporting a tie with the Greek flag at the #COP28 Summit only few days after 🇬🇧 PM Sunak snubbed 🇬🇷 PM Mitsotakis by cancelling their meeting. pic.twitter.com/hUDBFAXoAc

— The Greek Analyst (@GreekAnalyst) December 1, 2023