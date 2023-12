Ισραήλ: Σκοτώθηκε κατά λάθος πολίτης που θεωρήθηκε Παλαιστίνιος τρομοκράτης

Ενας Ισραηλινός στρατιώτης δολοφόνησε κατά λάθος έναν συμπατριώτη του που προσπαθούσε να αποτρέψει δυο Παλαιστίνιους ενόπλους οι οποίοι έβαλαν κατά πολιτών ενώ περίμεναν σε στάση λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ.

«Δύο τρομοκράτες που επέβαιναν σε αυτοκίνητο και ήταν οπλισμένοι ο ένας με Μ-16 και ο άλλος με πιστόλι άνοιξαν πυρ εναντίον πολιτών που περίμεναν σε στάση λεωφορείου γύρω στις 07:40 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας)», δήλωσε ο διευθυντής της αστυνομίας της Ιερουσαλήμ Ντορόν Τόργκεμαν στους δημοσιογράφους από το σημείο της επίθεσης.

