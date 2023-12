ΗΠΑ: Γιατρός γερουσιαστής έσωσε συνάδελφό του με λαβή Χάιμλιχ

Η γερουσιαστής Τζόνι Ερνστ από την Αϊόβα ευχαρίστησε την Πέμπτη τον συνάδελφό της Ραντ Πολ από το Κεντάκι που της έκανε τη λαβή Χάιμλιχ καθώς πνιγόταν κατά τη διάρκεια γεύματος στη Γερουσία.

Δημοσιογράφος του Politico μετέδωσε την είδηση στο X γράφοντας ότι η Τζόνι Ερνστ ήταν καλά στην υγεία της. Η Ερνστ χρησιμοποίησε γρήγορα το περιστατικό ως αφορμή για να τα βάλει με τους Δημοκρατικούς, γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Δεν μπορώ παρά να πνίγομαι από τις woke πολιτικές που μας επιβάλλουν οι Δημοκρατικοί. Ευχαριστώ, Dr. @RandPaul!»

Can’t help but choke on the woke policies Dems are forcing down our throats. Thanks, Dr. @RandPaul! https://t.co/OJDdqpQXjR

— Joni Ernst (@SenJoniErnst) November 30, 2023