Σε δημοπρασία το φόρεμα της Ελίζαμπεθ Τέιλορ από την τελετή των Οσκαρ του 1961

Το φόρεμα Christian Dior του Marc Bohan που φόρεσε η Ελίζαμπεθ Τέιλορ στην 33η τελετή απονομής των Οσκαρ το 1961 βρέθηκε πρόσφατα συσκευασμένο σε πλαστική αποσκευή.

Η συγκεκριμένη δημιουργία, καθώς και άλλα ρούχα που βρέθηκαν στην ίδια συλλογή θα πωληθούν στις 12 Δεκεμβρίου σε δημοπρασία του οίκου Kerry Taylor Auctions. Η τιμή πώλησής του εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 126.000 δολάρια.

Η Ελίζαμπεθ Τέιλορ θεώρησε γούρι αυτό το φόρεμα, το οποίο αποτελείται από πράσινο σιφόν τοπ και μπεζ φούστα με μπροκάρ φλοράλ απλικέ.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς των βραβείων Οσκαρ, στις 18 Απριλίου 1961, η Ελίζαμπεθ Τέιλορ συνδύασε το φόρεμα με μακριά βραδινά γάντια και με σκουλαρίκια που είχαν διαμάντια και μαργαριτάρια.

The #Frockingfabulous Elizabeth Taylor wore Dior’s“Soirée à Rio” dress when she picked up her Oscar for Butterfield 8 in 1961. This piece of #fashionhistory then vanished, only to be discovered in a suitcase decades later! Via Kerry Taylor Auctions. #oscars pic.twitter.com/pSuiobPQhj

— Catherine Curzon (@MadameGilflurt) March 13, 2023