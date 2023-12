Από τη Φλωρεντία ξεκίνησε την εκστρατεία της η άκρα δεξιά, με σύνθημα το «μια άλλη Ευρώπη είναι εφικτή»

Από τις ευρωεκλογές του 2024 μπορεί ακόμη να μας χωρίζουν χρονικά έξι μήνες, ωστόσο η προεκλογική εκστρατεία της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς ξεκίνησε χθες από τη Φλωρεντία ανεβάζοντας ψηλά των πήχυ των εκλογικών της προσδοκιών.

Πολιτικοί που ανήκουν στην ευρωομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία (ID) συγκεντρώθηκαν χθες σε ένα μεσαιωνικό κάστρο της Τοσκάνης, ενώνοντας τις – ευρωσκεπτικιστικές σε μεγάλο βαθμό – φωνές τους μπροστά σε ένα κοινό από περίπου 2.000 παρευρισκόμενους.

Jobs, Security, Common Sense.

Live from Florence with European friends and allies for a day of projects and future, in the name of Freedom: Another Europe is Possible.#FreeEurope https://t.co/TJV9J3Fttu

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 3, 2023