Το φαινόμενο «Τέιλορ Σουίφτ» γίνεται μάθημα στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ

Η 52χρονη Στέφανι Μπερτ, καθηγήτρια Αγγλικών στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, ετοιμάζεται να διδάξει ένα «διαφορετικό» μάθημα το προσεχές εξάμηνο, ένα μάθημα που θα εστιάζει σε ένα μάλλον εναλλακτικό πλην όμως κυρίαρχο σήμερα αντικείμενο μελέτης. «Η Τέιλορ Σουίφτ και ο κόσμος της»: έτσι θα ονομάζεται το νέο μάθημα, το οποίο θα επιχειρήσει να διδάξει στους φοιτητές αγγλική λογοτεχνία μέσα από τον «κόσμο» της εμπορικά υπερεπιτυχημένης 33χρονης Αμερικανίδας τραγουδίστριας Τέιλορ Σουίφτ.

