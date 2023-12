Apple: Μεταφέρει μέρος της παραγωγής της από την Κίνα στην Ινδία

Η Apple θέλει οι μπαταρίες των νέων iPhone να κατασκευάζονται στην Ινδία, γράφουν οι FT, υπογραμμίζοντας ότι η εν λόγω κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται για την απομάκρυνση της παραγωγής από την Κίνα και τη μεγαλύτερη διαφοροποίηση στις αλυσίδες εφοδιασμού.

Επικαλούμενοι πηγές προσκείμενες στον αμερικανικό τεχνολογικό κολοσσό, οι FT υποστηρίζουν ότι η Apple ενημέρωσε τις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται για την προτίμησή της να προμηθεύεται μπαταρίες για το επερχόμενο iPhone 16 από ινδικά εργοστάσια.

Κατασκευαστές μπαταριών, όπως η κινεζική Desay, έχουν ενθαρρυνθεί να μεταφέρουν την παραγωγή τους στην Ινδία, ενώ και η ταϊβανέζικη Simplo Technology έχει επίσης κληθεί να αυξήσει την παραγωγή της στην Ινδία.

Παράλληλα, εγκαταστάσεις στην Ινδία στήνει επί του παρόντος και η ιαπωνική TDK, που είναι ένας από τους προμηθευτές της Apple.

Another big win for PM @narendramodi ji’s visionary PLI scheme in shifting the mobile manufacturing ecosystem to India.

TDK, a leading supplier of cells to Apple, is setting up a 180-acre facility in Manesar, Haryana to build cells for batteries which will be used in the… pic.twitter.com/hyJAf6yeqO

— Rajeev Chandrasekhar 🇮🇳 (@Rajeev_GoI) December 4, 2023