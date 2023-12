Πέθανε ο θρυλικός τηλεοπτικός σεναριογράφος και παραγωγός Νόρμαν Ληρ

Ο Νόρμαν Ληρ, Αμερικανός σεναριογράφος, παραγωγός και σκηνοθέτης που έφερε την επανάσταση στην τηλεοπτική κωμωδία με σειρές όπως οι «All in the Family» (1971) και «Sanford and Son» (1972), πέθανε την Τρίτη σε ηλικία 101 ετών.

Την είδηση του θανάτου επιβεβαίωσε ο μάνατζερ του θρυλικού παραγωγού, λέγοντας στο περιοδικό Variety ότι ο Ληρ πέθανε στο σπίτι του στο Λος Αντζελες από φυσικά αίτια. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, σε κλειστό οικογενειακό κύκλο.

«Σας ευχαριστούμε για τα συγκινητικά λόγια αγάπης και τη στήριξη προς τιμήν του εκπληκτικού συζύγου, πατέρα και παππού μας», δήλωσε η οικογένεια του Ληρ σε ανακοίνωσή της. «Ο Νόρμαν έζησε μια ζωή γεμάτη δημιουργικότητα, επιμονή και ενσυναίσθηση. Αγαπούσε πολύ τη χώρα και βοηθούσε στη διατήρηση ιδανικών όπως η δικαιοσύνη και η ισότητα για όλους. Ενα από τα μεγαλύτερα δώρα ήταν το ότι τον γνωρίσαμε και τον αγαπήσαμε. Ζητούμε την κατανόησή σας καθώς θρηνούμε αυτόν τον αξιόλογο άνθρωπο».

Ο Ληρ είχε ήδη καθιερωθεί ως κορυφαίος σεναριογράφος του είδους της κωμωδίας και το 1968 είχε κερδίσει υποψηφιότητα Οσκαρ για το σενάριο της ταινίας «Divorce American Style», όταν ήρθε η ιδέα για μια νέα σειρά καταστάσεων (sitcom), βασισμένη σε δημοφιλές βρετανικό πρόγραμμα σχετικά με έναν συντηρητικό, μεγαλομανή άνθρωπο της εργατικής τάξης και της δύστροπης οικογένειάς του. Το «All in the Family» έγινε αμέσως επιτυχία.

Οι σειρές που δημιούργησε ο Ληρ ήταν οι πρώτες που παρουσίασαν σοβαρά πολιτικά, πολιτιστικά και κοινωνικά θέματα της εποχής όπως ο ρατσισμός, η ομοφυλοφιλία, η άμβλωση, ο πόλεμος στο Βιετνάμ. Και όλα αυτά σε μορφή κωμωδίας.

Η φρέσκια αυτή ματιά του Ληρ, έφερε υψηλά νούμερα τηλεθέασης. Για ένα χρονικό διάστημα, τα «Family» και «Sanford» που βασίστηκαν γύρω από μια μαύρη οικογένεια στο Λος Αντζελες, έφτασαν στην πρώτη και δεύτερη θέση της χώρας. Το «All in the Family» απέκτησε έξι spin-offs και τιμήθηκε με απέσπασε τέσσερα βραβεία Emmy (1971-1973) και ένα βραβείο Peabody (1977). Το δεύτερο Peabody το έλαβε το 2016 για τα επιτεύγματά του στον χώρο της ψυχαγωγίας.

Μερικές από τις δημιουργίες του Ληρ είναι οι σειρές: «One Day at a Time» (1975 – 1984), «Diff’rent Strokes» (1978-1986), «Mary Hartman, Mary Hartman» (1976-1977) κ.α.

Οπως έλεγε ο ίδιος, το βασικό μοτίβο στις κωμωδίες του ήταν ένα: «να κάνω τον κόσμο να γελά».

