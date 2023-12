Time: Η Τέιλορ Σουίφτ πρόσωπο της χρονιάς

Η αμερικανίδα σταρ της μουσικής Τέιλορ Σουίφτ ανακηρύχθηκε «Πρόσωπο της Χρονιάς» 2023 από το περιοδικό Time.

«Μεγάλο μέρος αυτού που επιτέλεσε η Σουίφτ το 2023 είναι απροσμέτρητο (…) Υποσχέθηκε να δώσει αξία στα όνειρα, στα αισθήματα και τις εμπειρίες των ανθρώπων, ιδιαίτερα των γυναικών που αισθάνονται παραμελημένες και συστηματικά υποτιμημένες», δήλωσε ο διευθυντής του Time Σαμ Τζέικομπς.

Η ανακήρυξη της Σουίφτ ως «Πρoσώπου της Χρονιάς» σηματοδοτεί πολλές άλλες πρωτιές για το TIME, το οποίο ξεκίνησε τον άτυπο θεσμό πριν από σχεδόν έναν αιώνα ως ένα τρόπο να αποτυπώσει τη χρονιά μέσα από το άτομο, την ομάδα ή την έννοια που είχε τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο τους προηγούμενους 12 μήνες – καλώς ή κακώς.

