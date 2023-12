Φον ντερ Λάιεν και Μισέλ στο Πεκίνο για τη Σύνοδο Ε.Ε. – Κίνας

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ συναντήθηκε σήμερα στο Πεκίνο με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Οι δυο Ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονται στο Πεκίνο για τη Σύνοδο Ε.Ε. – Κίνας, η οποία αναμενόταν να επικεντρωθεί στην εμπορική ανισορροπία των δύο εταίρων.

Η σύνοδος είναι η πρώτη που γίνεται διά ζώσης έπειτα από περισσότερα από τέσσερα χρόνια και ενώ έχει μεσολαβήσει η περίοδος της πανδημίας.

Τους τελευταίους μήνες, Ευρωπαίοι επίτροποι ταξίδεψαν στην Κίνα για συνομιλίες.

