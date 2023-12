Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στο Βανουάτου – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός 7,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στον Νότιο Ειρηνικό κοντά στο Βανουάτου, με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ να ενεργοποιεί το σύστημα προειδοποίησης τσουνάμι.

Ο σεισμός σημειώθηκε στη θάλασσα στις 14:56 ώρα Ελλάδας και είχε εστιακό βάθος 35 χλμ, με επίκεντρο περίπου 23 χλμ νότια της πόλης Ισάνγκελ, σύμφωνα με το USGS. Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ υπολόγισε τον σεισμό στα 7,1 Ρίχτερ, με βάθος 48 χιλιομέτρων.

Το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι Ειρηνικού προειδοποίησε για πιθανά κύματα τσουνάμι κατά μήκος των ακτών του Βανουάτου και της Νέας Καληδονίας, σε ακτίνα 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο.

Σημειώνεται πως το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) εκτίμησε το μέγεθος του σεισμού στους 6,6 βαθμούς και με εστιακό βάθος 10 χλμ.

#Earthquake (#séisme) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.0 || 125 km S of #Isangel (#Vanuatu) || 8 min ago (local time 23:56:30). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/JKoTNh7J5N

— EMSC (@LastQuake) December 7, 2023