Κίεβο: Τέσσερις τραυματίες από ρωσική επίθεση με πυραύλους και ντρόουν

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής προς Δευτέρα νέα αεροπορική επιδρομή στο Κίεβο, προξενώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον τεσσάρων πολιτών, κατά τις τοπικές Αρχές, παρά την επιτυχή απόκρουση των πυραύλων και των ντρόουν από την ουκρανική αεράμυνα.

Οπως ανέφερε η ουκρανική πολεμική αεροπορία το πρωί της Δευτέρας, κατόρθωσε να καταστρέψει και τους οκτώ βαλλιστικούς πυραύλους και τα 18 μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Shahed πάνω από το έδαφος της Ουκρανίας.

Ωστόσο κάποια συντρίμμια κατέπεσαν σε αρκετές συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας, προκαλώντας ζημιές σε τουλάχιστον μία πολυκατοικία, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Βιτάλι Κλίτσκο, ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ουκρανίας.

Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα της πτώσης συντριμμιών και οι γιατροί τούς παρέσχεσαν βοήθεια επί τόπου, σύμφωνα με τον δήμαρχο. «Τέσσερα άτομα –όλοι ενήλικες– τραυματίστηκαν στην περιοχή Νταρνίτσια ως αποτέλεσμα εχθρικής επίθεσης με ρουκέτα. Οι γιατροί τούς βοήθησαν επί τόπου», έγραψε.

Ο κ. Κλίτσκο διευκρίνισε μέσω Telegram ότι οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων αναπτύχθηκαν στη συνοικία Χολοσίβσκι, στο νοτιοδυτικό τμήμα του Κιέβου, όπου τμήμα πυραύλου κατέπεσε στην οροφή πολυκατοικίας, καθώς και σε άλλες γειτονιές της πόλης.

Επιπλέον, θραύσμα πυραύλου εντοπίστηκε στο έδαφος ενός καταστήματος-αποθήκης στην περιοχή.

Οι ρωσικές επιδρομές από αέρος στο Κίεβο, πράγμα σχετικά σπάνιο τους τελευταίους μήνες, ακολούθησαν την αποκαθήλωση αγάλματος ενός διοικητή των Μπολσεβίκων στην ουκρανική πρωτεύουσα.

A monument to Bolshevik commander Mykola Shchors was dismantled in Kyiv. pic.twitter.com/Dg311NRJqx

— Sharky 🇬🇧 🤝 🇺🇦 (@Jamie04381095) December 10, 2023