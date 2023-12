Φλόριντα: Ενας σπάνιος λευκός αλιγάτορας το νέο μέλος πάρκου ερπετών – Πάσχει από λευκισμό

Ενας εξαιρετικά σπάνιος λευκός αλιγάτορας γεννήθηκε στο πάρκο ερπετών της Φλόριντα.

Το θηλυκό των 49 εκατοστών μπήκε στα βιβλία Ιστορίας με το που βγήκε από το αυγό του ως ένας από τους ελάχιστους αλιγάτορες με λευκισμό, όπως γνωστοποίησε το πάρκο Gatorland Orlando.

A Florida theme park announced that a rare white leucistic alligator had been born for the first time in captivity at its facility pic.twitter.com/8L4gMYDeAl

