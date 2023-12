Στη Μαχσά Αμινί το φετινό βραβείο Ζαχάρωφ

Την Ιρανή Μαχσά Αμινί τίμησε μετά θάνατον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, απονέμοντάς της το βραβείο Ζαχάρωφ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η 21χρονη Αμινί έχασε τη ζωή της τον Σεπτέμβριο του 2022 ενώ βρισκόταν υπό κράτηση από την αστυνομία ηθών του Ιράν με την αιτιολογία ότι είχε παραβιάσει τον ενδυματολογικό κώδικα. Ο θάνατός της προκάλεσε κύμα διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα. Τους επόμενους μήνες, η κρατική καταστολή οδήγησε σε εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες συλληφθέντες, σύμφωνα με ομάδες υπεράσπισης των δικαιωμάτων στη χώρα.

Η μητέρα, ο πατέρας και ο αδελφός της Αμινί δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν στην ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο κτιρίου του κοινοβουλίου στο Στρασβούργο καθώς οι ιρανικές αρχές κατέσχεσαν τα διαβατήριά τους και τους απαγόρευσαν να πετάξουν για να παραλάβουν το βραβείο.

Σε ομιλία που ανέγνωσε ο δικηγόρος της οικογένειας, η μητέρα της Αμινί, Μότζγκαν Εφτεκάρι, δήλωσε ότι οι αρχές τους απαγόρευσαν να παραστούν στο κοινοβούλιο «κατά παράβαση όλων των νομικών και ανθρωπιστικών προτύπων».

Η ίδια ανέφερε, μέσω του δικηγόρου, ότι το όνομα της κόρης της «έγινε ο μυστικός κωδικός για την ελευθερία διαδίδοντας το όνειρο της ελευθερίας από τη γενέτειρά της, το Κουρδιστάν, σε όλο το Ιράν, τη Μέση Ανατολή και τον κόσμο».

Η άρνηση της ιρανικής κυβέρνησης να αφήσει την οικογένεια της Αμινί να παρευρεθεί προκάλεσε την αντίδραση των ευρωβουλευτών.

«Αυτή η μεταχείριση είναι άλλο ένα δείγμα για το τι αντιμετωπίζει καθημερινά ο λαός του Ιράν. Επιτρέψτε μου να πω ότι το θάρρος και η ανθεκτικότητα των γυναικών του Ιράν στον αγώνα τους για δικαιοσύνη, ελευθερία και ανθρώπινα δικαιώματα δεν θα σταματήσουν. Οι φωνές τους δεν μπορούν να φιμωθούν και ενώ δεν είναι εδώ σήμερα, η παρουσία τους είναι αισθητή», δήλωσε η Ρομπέρτα Μέτσολα, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Congratulations to the 2023 winners of the #SakharovPrize for Freedom of Thought.

These women, with so many others, started a revolution.

Despite increasing pressure, they continue to fight for equality, dignity & freedom in Iran.

You are the future of Iran.

We are with you. pic.twitter.com/FX6IrJwjDd

— Roberta Metsola (@EP_President) December 12, 2023